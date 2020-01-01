Пожар в больнице Запорожья: открыто уголовное дело

Четыре человека погибли, в том числе врач из COVID-отделения.

Следователи открыли уголовное дело по факту пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел сегодня ночью, 4 февраля. Погибли 4 человека. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В частности, уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей).

Правоохранители устанавливают причину возгорания. На данный момент уже опросили пять человек. На месте происшествия работают эксперты.

Пожар произошел в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Сообщение о возгорании Служба спасения получила вчера в 23:25. Огонь полностью потушили в 00:19.

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Бойцы ГСЧС сумели спасти 8 человек. Во время тушения пожара нашли тела 4 человек. Это 26-летний врач-анестезиолог, а также три пациентки (91, 76 и 64 года).

Напомним, что 21 января произошел пожар в частном доме престарелых “Золотое время“ в Харькове. В огне погибли 15 человек (девять женщин и шесть мужчин в возрасте от 67 до 91 года). Следователи открыли уголовное производство и задержали четырех подозреваемых.