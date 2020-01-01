“С президентом есть разногласия”, - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал о дискуссиях с главой государства.

Лидер украинского парламента Дмитрий Разумков не согласен по ряду вопросов с президентом страны.

Читай также: Свежий рейтинг партий: “Слуги“ потеряли лидерство

Об этом спикер Рады рассказал в эфире телеканала Прямой.

Разумков уточнил, говоря о поддержке политики гаранта, что с Владимиром Зеленским у них есть разногласия. При этом, по его словам, это обычная часть рабочего процесса.

Да, есть много вопросов, по которым мы ведем дискуссии. Но я уверен, что именно в споре рождается истина, - отметил глава ВР.

Напомним, ранее мы писали, что Разумков не поддержал санкции Зеленского в отношении трех украинских телеканалов. Политик назвал ограничения “плохими” мерами.