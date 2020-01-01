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“С президентом есть разногласия”, - Разумков

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Спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал о дискуссиях с главой государства.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
facebook.com/people/Дмитро-Разумков

Лидер украинского парламента Дмитрий Разумков не согласен по ряду вопросов с президентом страны.

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Об этом спикер Рады рассказал в эфире телеканала Прямой.

Разумков уточнил, говоря о поддержке политики гаранта, что с Владимиром Зеленским у них есть разногласия. При этом, по его словам, это обычная часть рабочего процесса.

Да, есть много вопросов, по которым мы ведем дискуссии. Но я уверен, что именно в споре рождается истина, - отметил глава ВР.

Напомним, ранее мы писали, что Разумков не поддержал санкции Зеленского в отношении трех украинских телеканалов. Политик назвал ограничения “плохими” мерами.

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Теги: видео, Разумков, спор, Зеленский
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