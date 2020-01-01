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Степанов срочно отправился в Запорожье из-за пожара в больнице

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Во время пожара погибли четыре человека.
Максим Степанов
Максим Степанов
facebook.com/pg/moz.ukr/

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно вылетел в Запорожье, чтобы выяснить причину пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, в результате которого погибли четыре человека. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Степанов выразил глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших. 

Пожар произошел в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Он начался вчера, 3 февраля, в 23:25. Спасатели полностью потушили огонь в 00:19.

Во время тушения пожара нашли тела 4 человек. Это 26-летний врач-анестезиолог, а также три пациентки (91, 76 и 64 года). Ещё 12 человек пострадали.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей). На месте происшествия работают эксперты. Следователи уже опросили пять человек.

Напомним, что 21 января произошел пожар в частном доме престарелых в Харькове. В огне погибли 15 человек (девять женщин и шесть мужчин).

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Теги: Максим Степанов, Запорожье, больница, пожар
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