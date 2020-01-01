Президент выразил соболезнования.

Зеленский о пожаре в COVID-больнице: "Будем исправлять ситуацию" УНИАН

Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в инфекционной больнице Запорожья, где лечат пациентов с COVID-19. Глава государства пообещал, что власти будут исправлять ситуацию. Его слова передает Офис президента.

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По словам Зеленского, самое страшное, что трагедия произошла в месте, где людям “дарят здоровье“. В происшествии погибли трое пациентов и молодая врач, также есть пострадавшие люди.

“Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем“, – отметил президент.

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Стоит отметить, что по поручению Зеленского в Запорожье уже вылетел министр здравоохранения Максим Степанов и первый замглавы ГСЧС Олег Мельчуцький. Причины пожара продолжают выясняться.

Как сообщалось ранее, пожар в запорожской COVID-больнице произошел в четверг, 4 февраля, ночью. Погибли четыре человека. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.