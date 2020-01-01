Кулеба рассказал, когда Украина перестанет покупать электричество у РФ

Также глава МИД объяснил, почему сейчас страна пока вынуждена закупать электроэнергию у России.

Украинскую систему электроэнергии планируют полностью отсоединить от России и Беларуси. После этого Украина намерена подключиться к энергопотоку Евросоюза.

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Об этом в эфире ток-шоу Большая политика на 5 канале рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Украина физически привязана к российской и белорусской системам с советских времен. В связи с этим в критической ситуации страна пока не может не осуществлять закупки электроэнергии у тех, к кому она подключена. Как подчеркнул министр, это вынужденная мера.

Поставка электроэнергии из России – это временный шаг, который не говорит о переориентации или попытке заработать. Закупки происходят по необходимости, к примеру, потребность в них резко повышается в морозы, - отметил Кулеба.

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Министр добавил, что Украина сейчас разрабатывает стратегию, как перестать зависеть от российской энергосистемы. Он уточнил, что что полностью отказаться от российского электричества и стать частью сети ЕС планируется к 2023 году.

Надо чтоб был пройден технологический путь, а украинская система была приведена в соответствие с евростандаратами. Сейчас Минэнерго работает над этим. И два года – это минимальный срок, за который реально подготовить Украину к работе по европейским нормам, - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ.

