Рейтинг Зеленского снижается, но он все еще на первом месте по уровню поддержки.

Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в феврале УНИАН

Если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, то большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Свежий рейтинг потенциальных кандидатов стал известен по итогам опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Так, за действующего главу государства проголосовали бы 21,2% граждан, которые определились с выбором и намерены принять участие в голосовании.

На втором месте находится Юрий Бойко. Уровень поддержки этого политика – 17,1%. Затем идет экс-президент Украины Петр Порошенко с 16,4%. За Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 12,3% граждан.

Данные опроса Рейтинг

Также респондентам предлагали выбрать кандидата в потенциальном втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский лидирует в паре со всеми возможными оппонентами.

Данные опроса Рейтинг

Однако, если бы во второй тур прошли Юрий Бойко и Петр Порошенко, то большую часть голосов смог бы набрать Бойко – 51% против 49%.

Данные опроса Рейтинг

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Соцопрос проводился 2-3 февраля по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что в рейтинге партий “Слуга народа“ потеряла лидерство. На первое место вышла ОПЗЖ.