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Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в феврале

Комментариев: 2
Рейтинг Зеленского снижается, но он все еще на первом месте по уровню поддержки.
Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в феврале
Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в феврале
УНИАН

Если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, то большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Свежий рейтинг потенциальных кандидатов стал известен по итогам опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Так, за действующего главу государства проголосовали бы 21,2% граждан, которые определились с выбором и намерены принять участие в голосовании.

На втором месте находится Юрий Бойко. Уровень поддержки этого политика – 17,1%. Затем идет экс-президент Украины Петр Порошенко с 16,4%. За Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 12,3% граждан.

Данные опроса
Данные опроса
Рейтинг

Также респондентам предлагали выбрать кандидата в потенциальном втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский лидирует в паре со всеми возможными оппонентами.

Данные опроса
Данные опроса
Рейтинг

Однако, если бы во второй тур прошли Юрий Бойко и Петр Порошенко, то большую часть голосов смог бы набрать Бойко – 51% против 49%.

Данные опроса
Данные опроса
Рейтинг

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Соцопрос проводился 2-3 февраля по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что в рейтинге партий “Слуга народа“ потеряла лидерство. На первое место вышла ОПЗЖ.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, президент, опрос, Петр Порошенко, Юрий Бойко
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    04.02.2021, 11:32
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
бм жжот рыгоАнал на 2м месте... спасибо, посмеялся
КимЧенПых    04.02.2021, 11:29
Оценка:  +1
КимЧенПых
Бойко на 2 месте...ЛОЛ Бигмир как всегда
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