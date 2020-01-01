В Харькове следователи не увидели пыток детей в фильме "ДАУ. Дегенерация"

Правоохранители закрыли уголовное дело.

Правоохранители на основании собранных во время досудебного расследования доказательств сделали вывод, что в действиях лиц, которые снимали фильм “ДАУ. Дегенерация“ с участием детей в Харькове, нет состава преступления. Об этом сообщила Нацполиция Харьковской области.

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В апреле 2020 года в Интернете появилась информация, что в фильме “ДАУ. Дегенерация“ показаны насильственные действия над маленькими детьми.

По данному факту прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ст. 127 (Пытки) и ст. 300 (Ввоз и распространение материалов, пропагандирующих насилие) УК Украины.

В ходе проведения следственных действия полицейские допросили директора Харьковского детского дома, медсестер, которые сопровождали малышей, других сотрудников детского дома, а также лиц, участвовавших в съемках фильма.

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Следователи установили, что в фильме “ДАУ. Дегенерация“ не содержатся сцены, пропагандирующие культ жестокости и насилия. Уголовное производство закрыли.

Напомним, что фильм “ДАУ. Дегенерация“ режиссера Ильи Хржановского был назван немецкими и австрийскими кинокритиками лучшим фильмом первой половины 2020 года.