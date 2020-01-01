Ситуация произошла в Одессе на заседании горсовета.

"Чтобы что-то украсть – надо что-то иметь": Депутат стал героем шуток Кадр из видео

Одесский депутат во время выступления оговорился и вызвал с смех присутствующих в зале городского совета. Видео с его фразой о воровстве попало в Сеть, а сам политик стал героем шуток. Ролик опубликовала “Думская“.

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Курьезная ситуация произошла 3 февраля на заседании горсовета в Одессе. Депутаты обсуждали строительство Дворца спорта в районе международного аэропорта.

Во время выступления депутат Андрей Кисловский сказал фразу о воровстве, которая вызвала смех в зале городского совета.

“Чтобы что-то украсть – надо что-то иметь“, – сказал он.

После того, как начался хохот, депутат сразу же подметил, что начал говорить “с конца“.

“Поэтому давайте что-то поимеем. Тем более если нам за это еще и дают деньги“, – добавил Кисловский.

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Как бы то ни было, фраза была запечатлена на камеру и опубликована в Сети. Пользователи отреагировали на нее с юмором. Люди в шутку отмечают, что одесский депутат “показал мастер-класс по воровству“.

Ранее стало известно, за кого бы голосовали украинцы, если бы президентские выборы состоялись в феврале.