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В Запорожье объявлен день траура по погибшим при пожаре в больнице

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Во время пожара погибли четыре человека.
Место происшествия
Место происшествия
zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области 5 февраля объявили днем траура по погибшим в результате пожара в Запорожской областной инфекционной больнице. Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской ОГА.

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Пожар произошел в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Он начался 3 февраля в 23:25. Спасатели полностью потушили огонь в 00:19.

Во время тушения пожара нашли тела 4 человек. Это 26-летний врач-анестезиолог, а также три пожилые пациентки. Ещё 12 человек пострадали.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей). Следователи уже опросили пять человек. Причина возгорания пока не известна.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшим во время пожара в запорожской больнице. Он пообещал “исправить ситуацию, чтобы такое не повторилось в будущем“.

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Теги: Запорожье, больница, пожар, траур
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