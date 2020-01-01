ФСБ задержала украинку на админгранице Крыма
В Крыму ФСБ задержала гражданку Украины вблизи административной границы с Херсонской областью. Оккупанты утверждают, что женщина пыталась попасть на захваченную ими территорию “в обход пункта пропуска“. Об этом пишут подконтрольные россиянам крымские СМИ.
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“Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации“, - говорится в сообщении.
Как утверждают в ФСБ, у женщины “отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность“.
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В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.
Возбуждено уголовное дело по статье о “пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, в РФ по обвинению в нападении на полицейского арестовали украинку. Она участвовала в акции в поддержку Навального.