Пока что страна продолжает бороться с коронавирусом.

"Ждем победы над COVID в этому году": Шмыгаль дал прогноз об эпидемии УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз об эпидемии COVID-19 в Украине. Ключевым месяцем может стать апрель. Заявление глава Кабмина сделал на встрече Европейской бизнес-ассоциации “Глобальный обзор экономики Украины“.

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Так, по словам Шмыгаля, Украина ждет победы над коронавирусом в 2021 году. Пока что страна находится на этапе борьбы с эпидемией.

Премьер-министр также считает, что важными будет апрель. Месяц покажет, как стоит двигаться.

“Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц – это такой показатель… Как мы будем двигаться дальше“, – сказал он.

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Ранее сообщалось, что под зданием Верховной Рады проходит митинг. Люди протестуют против COVID-вакцинации в Украине.