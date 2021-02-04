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Карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля, - Шмыгаль

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Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal/

Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, планирует продлить минимум до 30 апреля 2020 года, но, скорее всего, он продлится дольше. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "РБК-Украина".

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В нашей стране карантин ввели весной 2020 года. С тех пор его несколько раз продлевали, он менял формат. Сейчас карантинные ограничения действуют до 28 февраля.

Шмыгаль на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" сообщил, что правительство продлит карантин до 30 апреля. Если эпидемиологическая ситуация не улучшиться, а по его словам так, скорее всего и будет, то тогда карантинные ограничения вновь продлят. Не исключено, что с некоторыми ослаблениями. 

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Однако, премьер-министр выразил надежду, что в 2021 году в Украине пандемия коронавируса прекратится.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 4 февраля 2021 года было подтверждено 1 232 246 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 055 406 человек, а 23 229 – умерли. Продолжали болеть 153 611 человек.

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Теги: карантин, пандемия, коронавирус, Денис Шмыгаль
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Комментариев (1)
SerG-333    04.02.2021, 12:44
Оценка:  0
SerG-333
Вечный Карантин.
ИДИОТЫ.
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