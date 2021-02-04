Протестующие ФОПы приехали в Конча-Заспу

Президент покинул территорию госрезиденции через запасной выход.

В четверг, 4 февраля, ФОПы устроили акцию протеста у президентской дачи в Конча-Заспе.

Об этом сообщила Политика Страны, выложив видео в Телеграм.

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Решение приехать к особняку было принято после провала рассмотрения обращения предпринимателей финансовым комитетом Рады. При этом уточняется, что участники движения SaveФОП хотели подловить президента у главного въезда. А президент тем временем уехал с кортежем через боковой выезд.

Полиции у госдачи было не очень много. Порядок охраняло до нескольких десятков оперативников.

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Активисты заявили, что опять приедут в Конча-Заспу и расставят своих людей у всех входов и выходов. Также лидеры протеста заявили, что намерены организовывать автопробеги к домам нардепов, по чьей вине не состоялось голосование по их вопросу.

Отметим, что протесты ФОПов в Украине длятся уже давно. Основная их локация – Майдан, где протестующие даже пытались разбить палаточный городок. Предприниматели, в частности, хотят, чтобы не вводили обязательные кассовые аппараты и упростили налогообложение.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский с послами стран G7 обсудил санкции СМИ.

