Названо имя врача, погибшей во время пожара в больнице Запорожья

Ольга Глива до конца спасала пациентов.

Во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погибли три пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива. Об этом говорится на странице Запорожского государственного медуниверситета в Facebook.

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Ольга Глива только в 2020 году окончила интернатуру, после чего начала работать в Запорожской областной инфекционной больнице.

Коллеги Ольги говорят, что медицина была её настоящим призванием. Она с отличием закончила университет, планировала посвятить свою жизнь спасению больных. Она погибла на своем рабочем месте, пытаясь спасти пациентов.

Коллектив Запорожского государственного медуниверситета выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Ранее сообщалось, что вчера поздно вечером, 3 февраля, в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы произошел пожар. Он начался в 23:25, а в 00:19 его полностью потушили. Во время тушения пожара спасатели нашли тела четырех человек (трех пациенток и врача). Ещё 12 человек пострадали.