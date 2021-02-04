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Яйца, овощи и сахар: В Украине взлетели цены на ходовые продукты

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Почти все категории продуктов в супермаркетах стали дороже.
Продукты в Украине значительно подорожали
Продукты в Украине значительно подорожали
depositphotos.com

В феврале в Украине фиксируется значительный рост цен на продукты.

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Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Так, десяток яиц в супермаркетах уже стоит в среднем 31,90 грн. Еще в начале декабря 2020 года столько же можно было купить за 20-23 грн.

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Также значительно выросла цена на сахар – за кило в феврале нужно выложить 21,29 грн. В декабре килограмм сахара продавали за 19,90 грн.

Кроме того, стали дороже овощи, выращенные в теплице. Так, например, кило огурцов оценивают в 59,90 грн, стоимость помидоров колеблется от 39,95 до 48,90 грн за килограмм.

В Киеве цены на самые популярные продукты следующие:

  • хлеб ржаной – 22,07 грн/кг;
  • гречка – 32,99 грн/кг;
  • рис – 23,93 грн/кг;
  • макароны – 20,17 грн/кг;
  • масло подсолнечное – 36-42,07 грн/л;
  • куриное филе – 99,90 грн/кг;
  • свиное бедро – 98,89 грн/кг;
  • говяжья вырезка – 190-200 грн/кг;
  • сало – 110 грн/кг;
  • сливочное масло 72,4% – 44 грн/200 г;
  • молоко 2,5% жирности – 25 грн/л;
  • сыр твердый – 120-180 грн/кг.

Напомним, ранее мы писали, что заоблачные цены на новый автомобиль ЗАЗ удивили украинцев.

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Теги: продукты, подорожание, яйца, цены на продукты
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Комментариев (2)
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kerrohhop    04.02.2021, 13:15
Оценка:  0
kerrohhop
Жрите всё это сами,барыги!)))))))))
Путин-Xyйло    04.02.2021, 13:14
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Статья про "взлетевшие цены" написана сразу после того как они начали падать. Автор - тормоз?
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