Яйца, овощи и сахар: В Украине взлетели цены на ходовые продукты

Почти все категории продуктов в супермаркетах стали дороже.

В феврале в Украине фиксируется значительный рост цен на продукты.

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Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Так, десяток яиц в супермаркетах уже стоит в среднем 31,90 грн. Еще в начале декабря 2020 года столько же можно было купить за 20-23 грн.

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Также значительно выросла цена на сахар – за кило в феврале нужно выложить 21,29 грн. В декабре килограмм сахара продавали за 19,90 грн.

Кроме того, стали дороже овощи, выращенные в теплице. Так, например, кило огурцов оценивают в 59,90 грн, стоимость помидоров колеблется от 39,95 до 48,90 грн за килограмм.

В Киеве цены на самые популярные продукты следующие:

хлеб ржаной – 22,07 грн/кг;

гречка – 32,99 грн/кг;

рис – 23,93 грн/кг;

макароны – 20,17 грн/кг;

масло подсолнечное – 36-42,07 грн/л;

куриное филе – 99,90 грн/кг;

свиное бедро – 98,89 грн/кг;

говяжья вырезка – 190-200 грн/кг;

сало – 110 грн/кг;

сливочное масло 72,4% – 44 грн/200 г;

молоко 2,5% жирности – 25 грн/л;

сыр твердый – 120-180 грн/кг.

Напомним, ранее мы писали, что заоблачные цены на новый автомобиль ЗАЗ удивили украинцев.

