Яйца, овощи и сахар: В Украине взлетели цены на ходовые продукты
В феврале в Украине фиксируется значительный рост цен на продукты.
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Об этом сообщает издание Gazeta.ua.
Так, десяток яиц в супермаркетах уже стоит в среднем 31,90 грн. Еще в начале декабря 2020 года столько же можно было купить за 20-23 грн.
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Также значительно выросла цена на сахар – за кило в феврале нужно выложить 21,29 грн. В декабре килограмм сахара продавали за 19,90 грн.
Кроме того, стали дороже овощи, выращенные в теплице. Так, например, кило огурцов оценивают в 59,90 грн, стоимость помидоров колеблется от 39,95 до 48,90 грн за килограмм.
В Киеве цены на самые популярные продукты следующие:
- хлеб ржаной – 22,07 грн/кг;
- гречка – 32,99 грн/кг;
- рис – 23,93 грн/кг;
- макароны – 20,17 грн/кг;
- масло подсолнечное – 36-42,07 грн/л;
- куриное филе – 99,90 грн/кг;
- свиное бедро – 98,89 грн/кг;
- говяжья вырезка – 190-200 грн/кг;
- сало – 110 грн/кг;
- сливочное масло 72,4% – 44 грн/200 г;
- молоко 2,5% жирности – 25 грн/л;
- сыр твердый – 120-180 грн/кг.
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