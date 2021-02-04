Правоохранители возбудили уголовное производство.

В Мариуполе нашли склад с оружием: 1,6 тыс гранат и 61 пистолет Прокуратура

В Мариуполе нашли крупный незаконный склад боеприпасов. Он вмещал десятки пистолетов и более 1,6 тыс гранат. Подробности передает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

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В сообщении указывается, что схрон с оружием был выявлен в одном из заброшенных зданий в Приморском районе города. В нем находились как боеприпасы, так и патроны, а также пистолеты.

“…находилось более 1,6 тыс гранат РГД-5 и Ф-1, 2 тыс осветительных ракет, 1 тыс запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5“, – отметили в Отделе информационной политики.

Фото найденных боеприпасов Прокуратура

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По факту незаконного обращения с оружием, взрывчатыми веществами и боевыми припасами прокуратура Мариуполя возбудила уголовное производство. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к созданию склада с оружием.

Ранее сообщалось, что СБУ за взятки задержала трех чиновников Министерства юстиции.