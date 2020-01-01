"РФ нарушает международное право, нужны санкции", - Кравчук

Кравчук высказался за введение разных санкций в отношении Кремля.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что в отношении России нужно ввести новые санкции. Такое заявление он сделал в эфире "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

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По его словам, РФ демонстративно нарушает международное право, в том числе прямо в Совбезе ООН.

Поэтому первый украинский президент высказался за то, чтобы использовать в отношении России новые формы санкций, которые соответствуют нормам международного права.

Кравчук считает, что давление на Россию можно усилить, если к "нормандскому формату" присоединится США. Тем более, что новая американская администрация уже сделала заявления в поддержку Украины. Но при этом он отметил, что РФ вряд ли согласится допустить США к "нормандскому формату".

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Ранее Леонид Кравчук предложил усилить на Россию давление, если она откажется выполнять взятые на себя обязательства в рамках "нормандского формата".