Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"РФ нарушает международное право, нужны санкции", - Кравчук

Комментариев: 0
Кравчук высказался за введение разных санкций в отношении Кремля.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что в отношении России нужно ввести новые санкции. Такое заявление он сделал в эфире "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

Читай также: Кравчук сказал, чего на самом деле хочет Путин на Донбассе

По его словам, РФ демонстративно нарушает международное право, в том числе прямо в Совбезе ООН.

Поэтому первый украинский президент высказался за то, чтобы использовать в отношении России новые формы санкций, которые соответствуют нормам международного права.

Кравчук считает, что давление на Россию можно усилить, если к "нормандскому формату" присоединится США. Тем более, что новая американская администрация уже сделала заявления в поддержку Украины. Но при этом он отметил, что РФ вряд ли согласится допустить США к "нормандскому формату".

Читай также: Названа численность армии оккупантов на Донбассе

Ранее Леонид Кравчук предложил усилить на Россию давление, если она откажется выполнять взятые на себя обязательства в рамках "нормандского формата".

Поделись:
Теги: Леонид Кравчук, Россия, РФ, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь