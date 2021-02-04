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"Легла головой на рельсы": Под Харьковом поезд переехал женщину

Комментариев: 2
Личность погибшей полицейские пока установить не смогли.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук УЗ

В Харьковской области под колесами поезда погибла неустановленная женщина. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, погибшая сама легла на рельсы перед приближающимся составом.

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“3 февраля около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением “Ужгород – Лисичанск“ под управлением 38-летнего машиниста совершил наезд на женщину возрастом около 35-40 лет. Предварительно установлено, что неизвестная внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. От полученных травм она погибла на месте происшествия“, - говорится в сообщении.

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение поезда было остановлено на час 45 минут.

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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливаются.

Напомним, на Львовщине поезд протаранил маршрутку на переезде. Водитель автобуса грубо нарушил ПДД, проигнорировав сигналы светофора.

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Теги: Харьковская область, поезд, самоубийство
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Комментариев (2)
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BOAR    04.02.2021, 14:28
Оценка:  +2
BOAR
а застрелиться не проще?
kerrohhop    04.02.2021, 13:59
Оценка:  -21
kerrohhop
Видимо от хорошей жизни...
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