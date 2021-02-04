Нацкорпус устроил флэшмоб у офиса попавшего под санкции канала

Активисты взрывали хлопушки и бурно радовались закрытию СМИ.

Нацкорпус 4 февраля пришел к офису телеканала ZIK, где всячески выражал радость по поводу его закрытия из-за санкций.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото и видео с места событий.

Активисты, в частности, принесли хлопушки и взрывали их. Также они скандировали: “Слава Украине!”.

Националисты заявили, что поздравляют народ с прекращением работы “вражеских, антиукраинских каналов”. Также они обклеили входные двери офиса телеканала и борды рядом с входом наклейками с надписями “Поздравляю, вы закрыты!” и “Как жаль”.

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Участникам акции пытались помешать бойцы Нацгвардии. Однако у них это получилось только отчасти, несколько наклеек были размещены там, где хотели активисты. Потом их сняла журналистка канала.

Как известно, ZIK стал одним из трех телеканалов, к которым по решению СНБО применили санкции. Также прекратили вещание 112 Украина, его региональные филиалы и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку.

Нацкорпус поздравил украинцев с закрытием канала t.me/pavlovskynews

Нацкорпус устроил флешмоб у офиса телеканала ZIK 0:00 / 02:26

Напомним, ранее мы писали, что в МВД заявили о готовящихся провокациях из-за санкций против телеканалов.

