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Нацкорпус устроил флэшмоб у офиса попавшего под санкции канала

Комментариев: 11
Активисты взрывали хлопушки и бурно радовались закрытию СМИ.
Нацкорпус поздравил украинцев с закрытием канала
Нацкорпус поздравил украинцев с закрытием канала
t.me/pavlovskynews

Нацкорпус 4 февраля пришел к офису телеканала ZIK, где всячески выражал радость по поводу его закрытия из-за санкций.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото и видео с места событий.

Активисты, в частности, принесли хлопушки и взрывали их. Также они скандировали: “Слава Украине!”.

Националисты заявили, что поздравляют народ с прекращением работы “вражеских, антиукраинских каналов”. Также они обклеили входные двери офиса телеканала и борды рядом с входом наклейками с надписями “Поздравляю, вы закрыты!” и “Как жаль”.

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Участникам акции пытались помешать бойцы Нацгвардии. Однако у них это получилось только отчасти, несколько наклеек были размещены там, где хотели активисты. Потом их сняла журналистка канала.

Как известно, ZIK стал одним из трех телеканалов, к которым по решению СНБО применили санкции. Также прекратили вещание 112 Украина, его региональные филиалы и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку.

Нацкорпус поздравил украинцев с закрытием канала
Нацкорпус поздравил украинцев с закрытием канала
t.me/pavlovskynews

Нацкорпус устроил флешмоб у офиса телеканала ZIK
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Напомним, ранее мы писали, что в МВД заявили о готовящихся провокациях из-за санкций против телеканалов.

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Теги: видео, телеканал, санкции, флэшмоб, Нацкорпус, фото
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Статьи по теме

Комментариев (11)
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shk67    04.02.2021, 14:32
Оценка:  0
shk67
Выползли все ватные мрази! Как же у вас пердаки подгорают! Закрыли серпаров! Аткрыть немедлянно. Быдлота ПXyйлoвcкaя.
hyerwwser    04.02.2021, 14:27
Оценка:  -22
hyerwwser
А где были эти псевдопатриотичные мразиши,когда в прошлом году Шарий собрал в Киеве многотысячную толпу своих сторонников?"Жопы грели"друг-другу в своих халупах,в надежде что скоро эта толпа разойдётся и они снова смогут выйти на улицу?))))))))))))
shk67    04.02.2021, 14:29
Оценка:  +2
shk67
Козломордый, нах в кацапстан!
GOOD_666    04.02.2021, 14:07
Оценка:  -24
GOOD_666
НаSSкорпус устроил флэшмоб у офиса попавшего под санкции канала
sebax    04.02.2021, 13:51
Оценка:  +7
sebax
Край радной, навєк любімий, где найдьошь ещьо такой?
Що всполошились, ватнічки? Не подобається?
kerrohhop    04.02.2021, 13:48
Оценка:  -28
kerrohhop
Хлопушки?Что за детский сад,фашики!Взрывать нужно ОФС 152-мм.И делать это так:собрались,достали ОФС и срвзу же,не расходясь,этот ОФС активировали прямо в своём стаде.Или вы не патриоты?А может просто забздели,"герои"цвета поноса?)))))))))
Курьер    04.02.2021, 13:39
Оценка:  -26
Курьер
-Шлюх вызывали?
-Нет
- А они уже здесь...
GOOD_666    04.02.2021, 14:07
Оценка:  -25
GOOD_666
)))
ffdbff    04.02.2021, 13:35
Оценка:  -28
ffdbff
Этих мразей амеры хотят протащить во власть, после того, как по закрывают руками Зе все конкурентные партии за "связи с агрессором", чтоб поставить фюрера Белецкого и организовать крестовый поход на РФ и войной до последнего украинца. Только у всех фюреров конец один, разгром и трибунал.
shk67    04.02.2021, 14:28
Оценка:  +3
shk67
Дебил козломордый, нах в кацапстан!
ffdbff    04.02.2021, 13:35
Оценка:  -28
ffdbff
Этих мразей амеры хотят протащить во власть, после того, как по закрывают руками Зе все конкурентные партии за "связи с агрессором", чтоб поставить фюрера Белецкого и организовать крестовый поход на РФ и войной до последнего украинца. Только у всех фюреров конец один, разгром и трибунал.
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