В Украине обличителей коррупции защитят и вознаградят

Рада одобрила создание Единого портала сообщений о коррупции.

В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. Верховная рада сегодня, 4 февраля, одобрила соответствующий законопроект №3450 во втором чтении, свидетельствуют данные сайта парламента. Обличителей защитят и дадут им денежное вознаграждение.

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За принятие во втором чтении этого законопроекта проголосовали 253 народных депутата.

Проект закона предусматривает, что с порталом смогут круглосуточно свободно работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Документ определяет размер денежного вознаграждения людям, которые сообщат про коррупцию. Они смогут получить 10% денежных средств предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных зарплат.

В сообщении о коррупции должны содержаться фактические данные о преступлении, которые можно проверить. Обличитель должен объяснить, каким образом ему стало известно про коррупционное преступление.

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Кроме того, обличителям коррупции гарантируется конфиденциальность и анонимность. Также им будет предоставляться бесплатная юридическая помощь.

Ранее французский посол Этьен де Понсен заявил, что страны “большой семерки“ разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией.