В пяти регионах Украины уволили судей: Список

В целом было принято решение по шести служителям Фемиды.

Было уволено 6 судей в 5 регионах depositphotos.com

В Украине уволены шестеро судей. Их отправил в отставку Высший совет правосудия.

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Об этом сообщает Закон и Бизнес.

Уточняется, что судьи сами подали заявление с просьбой об освобождении от должности. Вопрос их отставки “по общим обстоятельствам” принимался на заседании ВСП.

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По итогам рассмотрения материалов были лишены полномочий:

Петр Винниченко – судья Изюмского районного суда на Харьковщине;

Светлана Оладько – судья Ирпенского городского суда в Киевской области;

Виталий Бабаков – судья Суворовского районного суда города Одессы;

Валерия Матуса – судья Сумского апелляционного суда;

Наталья Петренко – судья Хозяйственного суда Днепропетровского региона;

Наталья Литовченко – судья Сумского апелляционного суда.

Напомним, ранее мы писали, что полицейский оштрафовал родственников для улучшения показателей своей работы.

