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В пяти регионах Украины уволили судей: Список

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В целом было принято решение по шести служителям Фемиды.
Было уволено 6 судей в 5 регионах
Было уволено 6 судей в 5 регионах
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В Украине уволены шестеро судей. Их отправил в отставку Высший совет правосудия.

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Об этом сообщает Закон и Бизнес.

Уточняется, что судьи сами подали заявление с просьбой об освобождении от должности. Вопрос их отставки “по общим обстоятельствам” принимался на заседании ВСП.

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По итогам рассмотрения материалов были лишены полномочий:

  • Петр Винниченко – судья Изюмского районного суда на Харьковщине;
  • Светлана Оладько – судья Ирпенского городского суда в Киевской области;
  • Виталий Бабаков – судья Суворовского районного суда города Одессы;
  • Валерия Матуса – судья Сумского апелляционного суда;
  • Наталья Петренко – судья Хозяйственного суда Днепропетровского региона;
  • Наталья Литовченко – судья Сумского апелляционного суда.

Напомним, ранее мы писали, что полицейский оштрафовал родственников для улучшения показателей своей работы.

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Теги: суд, судья, увольнение, кадры, отставка
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Комментариев (1)
vicinq    04.02.2021, 14:22
Оценка:  +3
vicinq
Это не наказание и нет стимула... Уволить с полнейшей конфискацией и запретом заниматься юрист деятельностью вот и стимул и наказание...Просто уволить это для них избежание отвечать по закону...
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