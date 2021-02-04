В пяти регионах Украины уволили судей: Список
В целом было принято решение по шести служителям Фемиды.
В Украине уволены шестеро судей. Их отправил в отставку Высший совет правосудия.
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Об этом сообщает Закон и Бизнес.
Уточняется, что судьи сами подали заявление с просьбой об освобождении от должности. Вопрос их отставки “по общим обстоятельствам” принимался на заседании ВСП.
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По итогам рассмотрения материалов были лишены полномочий:
- Петр Винниченко – судья Изюмского районного суда на Харьковщине;
- Светлана Оладько – судья Ирпенского городского суда в Киевской области;
- Виталий Бабаков – судья Суворовского районного суда города Одессы;
- Валерия Матуса – судья Сумского апелляционного суда;
- Наталья Петренко – судья Хозяйственного суда Днепропетровского региона;
- Наталья Литовченко – судья Сумского апелляционного суда.
Напомним, ранее мы писали, что полицейский оштрафовал родственников для улучшения показателей своей работы.