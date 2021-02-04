Во время пожара постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать.

Женщина подожгла отель в Броварах из-за ссоры с администратором

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Женщина подожгла отель в Броварах из-за ссоры с администратором

Полицейские задержали женщину, которая подожгла мебель в одной из гостиниц города Бровары. Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, из-за действий гражданки частично выгорела комната общей площадью 26 квадратных метров.

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Правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения, подожгла гостиничный номер, где временно проживала. После этого она исчезла в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали спасатели, которые быстро локализовали пожар. Во избежание отравления угарным газом, администрация отеля приняла решение эвакуировать шестерых жильцов отеля. Пострадавших среди них нет.

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Полиция оперативно установила место нахождения злоумышленницы и задержала ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта.

Напомним, поджигатель “Эпицентра“ назвал свой мотив. Мужчина заявил, что решил таким образом отомстить владельцу магазина.