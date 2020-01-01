Решение будет зависеть от международных рекомендаций, считает политик.

Стефанишина назвала условие для ввода в Украине COVID-паспортов Кадр из видео

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала условие для ввода в Украине паспортов вакцинации от COVID-19. Страна, как часть международного сообщества, не проводит политику самозанятости. Слова Стефанишиной передает “ТСН“.

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Так, по словам политика, COVID-паспорта появятся в Украине в том случае, если это будет рекомендовать ВОЗ.

“Украина является частью международного сообщества. Мы не проводим политику самоизоляции“, – сказала она.

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В случае наличия рекомендаций от международных организаций, государство будет их придерживаться. Особенно, если они будут способствовать улучшению экономики и контактам между гражданами.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля.