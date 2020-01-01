Вакарчук дал откровенное интервью о связях с политикой

Музыкант рассказал, как переживал свой путь в Раду и выход из нее.

Певец, лидер группы Океан Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук признался, что ждал негативных отзывов, когда шел в политику. Также музыкант добавил, что осознавал, что многие его не поддержат в желании стать нардепом и создать партию Голос.

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Об этом Вакарчук рассказал в откровенном интервью изданию Новое время.

Артист отметил, что ему было очень нелегко последние пять лет. Прежде всего, из-за потери близких. А вторым непростым моментом стала его неудачная попытка заниматься политикой.

Если говорить о моих отношениях с политикой, то тут жизнь поставила меня в ситуацию, когда у меня не было хорошего выхода. Но я уверен, что попробовать стоило, и это было единственно верным решением. Иначе я бы сильно жалел, - сказал Вакарчук.

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Также музыкант подчеркнул, что понимал, что не во всем мог выиграть: в чем-то получить результат, в чем-то нет, а где-то вообще потерять. Певец говорит, что знал, что многие будут осуждать и его желание пойти в Раду, и потом уход из власти.

Я это все понимал, но, как взрослый человек, принимал потребность действовать в определенных рамках, потому что так складываются обстоятельства, - подытожил Святослав Вакарчук.

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