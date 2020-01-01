В Украине восстановят конкурсы для госслужащих

Соответствующий законопроект Верховная рада приняла за основу.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 4 февраля, приняли за основу законопроект №4531, который предусматривает возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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Конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются в двух временных промежутках.

На должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа. На должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев.

Контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого закона, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса. Но для должностей категории "А" не более пяти месяцев, а для должностей категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу закона.

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С целью экономии ресурсов предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих после прекращения действия контракта о прохождении ими службы на время карантина. Но только если их ранее проверяли при заключении договора.

Напомним, что в прошлом месяце в Украине отменили возрастное ограничение в 65 лет для государственных служащих. Теперь они могут работать до 70 лет.