В Чернобыле кони с оленями нашли известь и пришли полакомиться: Фото

Специалисты Чернобыльского заповедника говорят, что такие минеральные вещества полезны животным.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали, как олени пришли полакомиться известью.

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Об этом сообщается на Facebook-странице организации. Также эксперты выложили фото.

На одном из снимков, частности, видно спешащих куда-то оленя и его беременную самку. Как рассказали специалисты, звери нашли бочку с известью на заброшенной колхозной ферме. Там распробовали минеральное вещество и наелись его до отвала.

Олени, в отличие, к примеру, от коров и лошадей, крайне редко заходят в такие здания. Но минеральная приманка настолько привлекательна, что временами перевешивает страх и природную осторожность, - написали эксперты.

Как отметили сотрудники заказника, считается, что животные любят всем известную кухонную соль. А на самом деле, они могут использовать различные источники природного происхождения – солончаки, глины, горные породы. Также им подходят искусственные минералы – остатки стройматериалов, минеральные удобрения или известь.

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Сотрудники заповедника рассказали, что такие минеральные вещества нужны всем животным. Например, кальций, натрий и фосфор полезны для роста костей и рогов. А в Чернобыле к деликатесу протоптали дорожку и кони Пржевальского. Для них возле солончака также оставили сено.

Отметим, что в зоне отчуждения на фермах и в заброшенных селах остались запасы извести. Копытные нашли их и начали подъедать. Как уточнили в заповеднике, известь из ржавой бочки находится в небольшой подсобке с одним выходом.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернобыле засняли редкую карпатскую птицу.

