Политик также рассказал о ситуации с летальностью по регионам.

"Менее 2%": Ляшко заявил о низкой смертности от COVID в Украине УНИАН

Замглавы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко заявил о низкой смертности от коронавируса в Украине. Речь идет о менее 2% летальных случаев среди пациентов. Подробности прозвучали в рамках дискуссии “Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины“.

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Так, по словам Ляшко, большинство смертей фиксируется среди пациентов с COVID-19 в возрасте старше 60 лет. Что касается регионов, то самая высокая летальность была зафиксирована в Кировоградской области – 3,3%. Одновременно там меньше всего заболевших.

Самый низкий уровень смертности от коронавируса в Черкасской и Ровенской областях.

“Сейчас летальность у нас составляет чуть менее 2% – 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателем“, – сказал Ляшко.

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Замглавы Минздрава также добавил, что в возрастной группе 60+ было зафиксировано 84% всех смертей от COVID-19. По этой причине кампания вакцинации будет охватывать этих граждан.

Процент выявления COVID среди людей, которым делали тест, составляет 23%, отметил Ляшко.

Ранее Ольга Стефанишина назвала условие, при котором в Украине будут введены COVID-паспорта.