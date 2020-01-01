В Украине задержали хакера, который "прославился" на весь мир

Он причастен к фишинговым атакам на банки 11 стран.

Украинские правоохранители вместе со своими коллегами из США и Австралии заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сайтов, использовавшийся для атак на банки в 11 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, хакер из Тернопольской области создал фишинговый пакет и специальную административную панель для него, которые были нацелены на банки и их клиентов.

Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, зарегистрировавшихся на скомпрометированных ресурсах и вводивших свои данные.

Правоохранители установили, что в результате фишинговых атак пострадали банки в 11 странах, в том числе в Австралии, Германии и США. Ущерб составляет в десятки миллионов долларов.

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Правоохранители провели в Тернопольской области пять обысков. Установлено, что разработку тернопольского хакера купили более 200 человек. Хакер не только продавал свою продукцию клиентам со всего мира, но и помогал им осуществлять фишинговые атаки.

Ранее стало известно, что в Украине полицейские заблокировали фишинговый сайт, похожий на ресурс “Киевстара“.