Данилов ответил на международную критику после закрытия каналов

На Украину напали, потому власти будут действовать так, как нужно, заявил политик.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на критику со стороны международных федераций журналистов, которая касается закрытия трех телеканалов. Он напомнил организациям, что страна живет в условиях войны уже 7 лет. Сообщение Данилов опубликовал на своей странице в Facebook.

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Так, генеральные секретари Международной и Европейской федерации журналистов негативно отреагировали на блокировку телеканалов. Они считают, что санкции якобы не соответствуют международным стандартам по свободе слова и свободе прессы.

“На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость“, – ответил Данилов на международную критику.

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Однако он отметил, что ему понятна обеспокоенность со стороны национальных и международных организаций. Данилов призывает не делать поверхностные оценки.

По словам политика, в заявлении Международной и Европейской федерации журналистов говорится, мол подобные меры допустимы в очень исключительных обстоятельствах.

“В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже 7 лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым – война“, – написал он.

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Секретарь СНБО добавил, что Россия использует против Украины технологии информационной войны, которые не соответствуют международным правовым стандартам. Телевизионные ресурсы являются одними из них.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус устроил флэшмоб у офиса попавшего под санкции канала.