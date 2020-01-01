Стало известно, какие регионы в Украине самые грязные

По имеющимся данным, больше всего загрязнены Харьковщина и Херсонщина.

В Украине за минувший год было зарегистрировано 2144 несанкционированные мусорные свалки.

Читай также: В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку

Об этом проинформировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook.

При этом, по данным чиновника, самыми “захаращенными” являются Херсонская и Харьковская области. Так, на Харьковщине найдено 220 свалок с отходами, а на Херсонщине вообще – 451 свалка.

Малеваный уточнил, что только 60% свалок убрали после того, как на этом настояла экологическая инспекция. Также, по его информации, за год в отрасли обращения с отходами насчитали 100 миллионов гривен ущерба.

Читай также: В Херсоне семьи с детьми из Закарпатья жили на свалке

Кроме того, по словам госслужащего, треть полигонов не отвечает нормам экологической безопасности. А 22% украинцев не имеют доступа к услугам по вывозу отходов.

Малеваный добавил, что за несоблюдение природоохранного законодательства по части мусора лежит ответственность на местных властях. Они обязаны позаботиться о вывозе, утилизации и сортировке отходов. Но многие это игнорируют, а штрафы маленькие – от 850 до 1,7 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне семьи с детьми из Закарпатья жили на свалке.

