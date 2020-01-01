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Поджигателя "Эпицентра" арестовали на 2 месяца

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Суд избрал меру пресечения подозреваемому.
Поджигателя "Эпицентра" арестовали на 2 месяца
Поджигателя "Эпицентра" арестовали на 2 месяца
Нацполиция / Facebook

Первомайский горрайонный суд в Николаевской области арестовал на 2 месяца мужчину, который обвиняется в поджоге “Эпицентра“. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что меру пресечения подозреваемому суд избрал в четверг, 4 февраля, рассмотрев ходатайство следователя. Примечательно, что согласно решению, возможности внести залог у мужчины нет.

В данный момент правоохранители проводят досудебное расследование. Обстоятельства пожара в “Эпицентре“ в Первомайске продолжают устанавливаться.

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Как сообщалось, торговый центр горел 2 февраля. Считается, что пожар устроил гражданин, который пришел в “Эпицентр“ с топором. Он также напал на нескольких охранников, которые получили травмы.

Подозреваемый объяснил правоохранителям, что он подпалил торговый центр из-за конфликта с его директором. В город он приехал специально с этой целью.

В Нацполиции заявляли, что за содеянное мужчине грозит наказание в виде пожизненного тюремного срока.

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Теги: полиция, Эпицентр, суд, пожар, арест
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