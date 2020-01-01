Рада приняла закон о дистанционной работе: Подробности

Законопроект утвердили во втором чтении.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 4 февраля, приняли в целом законопроект №4051, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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За принятие во втором чтении этого законопроекта проголосовали 322 народных депутата.

Этот закон вводит два самостоятельных вида работы – дистанционная и надомная. Дистанционную работу сотрудник выполняет вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная работа выполняется по месту жительства сотрудника или в других заранее выбранных им помещениях.

Работодатель имеет право при заключении трудового договора про дистанционную или надомную работу получить информацию о месте, где будет осуществляться работа.

Сотрудник имеет право дистанционно ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка работодателя, трудовым договором, с требованиями по охране труда и т.д.

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Закон обязывает работодателя или уполномоченное лицо обеспечить безопасные и не вредные условия труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

Ранее Верховная рада приняла за основу законопроект №4531, который предусматривает возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственных служащих.