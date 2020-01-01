"Не было возможности спасти людей" – Степанов о пожаре в больнице

Министр здравоохранения посетил больницу, в которой погибли четыре человека.

Пожар в запорожской инфекционной больнице распространился достаточно быстро. Из-за этого почти не было шансов спасти погибших в результате происшествия. Об этом по итогам визита в запорожскую больницу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 061.ua.

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Он отметил, что изначально в учреждении мог произойти взрыв, который и дал толчок большому пожару. При этом известно, что само оборудование было довольно современным и новым.

“Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь, и практически не было возможности спасти этих людей“, - сказал министр.

Сегодня в рамках визита Степанов также посетит пострадавших от пожара в инфекционной больнице.

Напомним, названа причина смертельного пожара в больнице Запорожья. Директор медучреждения озвучил предварительную версию возгорания.