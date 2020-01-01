В Черкассах вымогали деньги за принятие в Нацгвардию по контракту

Задержан замкомандира одной из воинских частей Нацгвардии.

Вчера, 3 февраля, в Черкасской области правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии, который вымогал деньги с граждан, выразивших желание поступить на контрактную службу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным досудебного следствия, организовал преступную схему заместитель командира одной из частей Нацгвардии. Граждане, которые хотели стать контрактниками, должны были заплатить ему определенную денежную сумму.

За это злоумышленник обещал потерпевшим внести их в списки воинской части, а потом подписать контракт.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Фигуранта задержали сразу после того, как он получил взятку в размере 1 000 долларов. Следствие продолжается.

Ранее в Херсонской области полицейские задержали военного комиссара районного военкомата, которого тоже подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 1 000 долларов.