Сколько украинцев готовы выходить на майдан: социологи узнали ответ

К активным протестам готовы далеко не все граждане.

В случае возникновения протестов к ним готовы присоединиться около 28% украинцев. Социально-экономические проблемы остаются основными факторами социальной напряженности. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы“.

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Среди причин протеста опрошенные чаще вспоминали закрытие предприятий (38%), ухудшение медицинского обслуживания (36%), повышение тарифов на коммунальные услуги (36%) и ухудшение условий жизни (35%). Против введения карантинных мер готовы протестовать 20% граждан.

Несмотря на умеренную готовность украинцев участвовать в массовых выступлениях в случае нарушений прав или ухудшения условий жизни, именно участие в митингах (25%) и привлечение внимания СМИ (26%) остаются самыми популярными способами давления на органы власти. Насильственные действия как способ ответа на бездействие властей практически не имеют поддержки граждан (2,5%).

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По данным опроса, абсолютное большинство (77,5%) украинцев негативно оценивало текущую политическую ситуацию в Украине. В то же время лишь 28% опрошенных ожидают, что в их громадах в ближайшее время пройдут митинги или выступления.

Опрос проведен Фондом “Демократические инициативы“ совместно с Центром политической социологии 3-16 ноября 2020 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Напомним, тарифные протесты поддержали 89% украинцев. 36% людей уверены, что ответственность за тарифы несет Кабмин.