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Сколько украинцев готовы выходить на майдан: социологи узнали ответ

Комментариев: 3
К активным протестам готовы далеко не все граждане.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
SaveФОП / Facebook

В случае возникновения протестов к ним готовы присоединиться около 28% украинцев. Социально-экономические проблемы остаются основными факторами социальной напряженности. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы“.

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Среди причин протеста опрошенные чаще вспоминали закрытие предприятий (38%), ухудшение медицинского обслуживания (36%), повышение тарифов на коммунальные услуги (36%) и ухудшение условий жизни (35%). Против введения карантинных мер готовы протестовать 20% граждан.

Несмотря на умеренную готовность украинцев участвовать в массовых выступлениях в случае нарушений прав или ухудшения условий жизни, именно участие в митингах (25%) и привлечение внимания СМИ (26%) остаются самыми популярными способами давления на органы власти. Насильственные действия как способ ответа на бездействие властей практически не имеют поддержки граждан (2,5%).

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По данным опроса, абсолютное большинство (77,5%) украинцев негативно оценивало текущую политическую ситуацию в Украине. В то же время лишь 28% опрошенных ожидают, что в их громадах в ближайшее время пройдут митинги или выступления.

Опрос проведен Фондом “Демократические инициативы“ совместно с Центром политической социологии 3-16 ноября 2020 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Напомним, тарифные протесты поддержали 89% украинцев. 36% людей уверены, что ответственность за тарифы несет Кабмин.

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Теги: опрос, социологи, акция протеста
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Комментариев (3)
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hyerwwser    04.02.2021, 17:34
Оценка:  -1
hyerwwser
Сколько?Именно столько,которые не считают себя лохами-терпилами.
sjsdsa    04.02.2021, 17:31
Оценка:  +2
sjsdsa
майдан был нужен чтоб амеры власть в Украине захватили, теперь готовьтесь что всех вас на войну скоро погонят, и тех кто готовы и тех, кто не готовы.
Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 17:47
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Точно, чувак! Когда-то злые амеры власть в Японии и Корее захватили, всех японцев и корейцев на войну погнали - и теперь там полная задница! Не то, что на процветающем Мокселе!
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