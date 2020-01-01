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"Логичная поддержка": Подоляк про реакцию Запада на блокировку телеканалов

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В ночь на 3 февраля прекратили вещание телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
facebook.com/mpodolyak2/

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал логичной и естественной поддержку западных стран решения СНБО Украины о блокировке пропагандистских пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

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По его словам, блокировкой трех телеканалов Украина защищает свою свободу и свободу слова от пропагандистской активности России.

Подоляк обратил внимание на то, что активнее всего Украину в этом решении поддерживают США, Великобритания, Канада, государства Балтии, то есть те страны, которые сами сталкивались с пропагандистской агрессией России. 

Он считает важным для Украины то обстоятельство, что международное сообщество не отождествляет свободу слова и откровенный произвол пропаганды. Ведь пропаганда обязательно искажает свободу слова, наполняет информационное пространство ложью.

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Советник главы Офиса президента отметил, что в Украине всегда было и будет намного больше различных вещателей, чем даже в более богатых странах. Потому, что украинцы склонны к плюрализму, политическим дискуссиям. 

Напомним, в ночь на 3 февраля 2021 года в Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, выполнявшего решение СНБО, прекратили вещание телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина". 

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Теги: Подоляк, СНБО, телеканалы, блокировка
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