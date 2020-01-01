Пожар в больнице: появился первый задержанный

Правоохранители задержали одного из чиновников больницы, где произошел смертельный пожар.

В Запорожье правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице, где накануне во время пожара погибли три пациента и врач. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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“Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 272 ​​УК Украина)“, - говорится в сообщении.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть пострадавших наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще 2 пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения.

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В ходе осмотра места происшествия и обысков установлены нарушения в деятельности этого медицинского учреждения в части соблюдения требований пожарной безопасности.

“Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара“, - сообщили в прокуратуре.

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Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, министр здравоохранения посетил больницу, в которой погибли четыре человека. По его словам, после начала пожара не было возможности спасти людей.