На Донбассе боевики ранили украинского солдата

Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Пивденного.

Сегодня, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

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Пророссийские боевики обстреляли из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Пивденного.

Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего оперативно доставили в больницу.

На место происшествия прибыло командование воинской части, работает группа военной службы правопорядка. Выясняются и документируются все обстоятельства этого происшествия.

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Украина поставила в известность об этом происшествии ОБСЕ. Ранение украинского бойца ещё раз показало, что пророссийские боевики не желают выполнять договоренности о режиме "тишины".

Напомним, 2 февраля снайпер боевиков на Донбассе убил старшего матроса Дмитрия Власенко, который проходил службу в 503 Отдельном батальоне морской пехоты.