Под действие закона попадает ряд выплат.

В Украине появятся компенсации за задержку зарплаты или пенсии depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Украине появятся компенсации за задержку заплаты или пенсии. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3817. Подробности стали известны по итогам трансляции заседания парламента.

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За документ проголосовали 323 нардепа. Он предусматривает исчерпывающий перечень денежных доходов украинцев, которые подлежат компенсации, если сроки выплаты будут нарушены. Под действие закона попадает ряд выплат.

Так, согласно законопроекту, компенсации будут выплачиваться в случае задержки зарплаты или денежного обеспечения, соцвыплаты, суммы индексации денежных доходов, стипендии, а также пенсии или ежемесячного пожизненного обеспечение. Последнее касается учета повышений, надбавок, дополнительных пенсий, целевой финансовой помощи, а также пенсий за особые заслуги перед государством и доплат к ним, которые были установлены законодательно.

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Стоит отметить, что депутаты также провели актуализацию списка фондов государственного обязательного страхования, деньги из которых отправляют на выплату компенсаций за задержку.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект о цифровых паспортах.