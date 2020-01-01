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Рада завернула законопроект о защите животных

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Ужесточение наказаний за убийство животных пока откладывается.
Животным придется подождать еще, пока их не запретят истреблять
Животным придется подождать еще, пока их не запретят истреблять
depositphotos.com

Верховная Рада решила доработать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Как указано в “карточке“ законопроекта №2351 на сайте парламента, его направили на повторное второе чтение.

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Этот законопроект предлагает запретить истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Ранее в Раде рассказали, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивает на разделении данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы.

В связи с этим профильный комитет рекомендовал ВР отправить документ на повторное второе чтение.

Напомним, Рада одобрила законопроект о цифровых паспортах. Пока документ прошел только первое чтение, но уже получил широкую поддержку депутатов.

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Теги: законопроект, жестокое обращение с животными, Верховная Рада
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