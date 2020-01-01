Рада завернула законопроект о защите животных

Ужесточение наказаний за убийство животных пока откладывается.

Животным придется подождать еще, пока их не запретят истреблять depositphotos.com

Верховная Рада решила доработать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Как указано в “карточке“ законопроекта №2351 на сайте парламента, его направили на повторное второе чтение.

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Этот законопроект предлагает запретить истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Ранее в Раде рассказали, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивает на разделении данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы.

В связи с этим профильный комитет рекомендовал ВР отправить документ на повторное второе чтение.

Напомним, Рада одобрила законопроект о цифровых паспортах. Пока документ прошел только первое чтение, но уже получил широкую поддержку депутатов.