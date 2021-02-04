Точная причина станет известна по итогам экспертизы ГСЧС.

Пожар в COVID-больнице: В МВД заявили о поджоге МВД

В деле о пожаре в COVID-больнице Запорожье появилась новая возможная причина появления огня – поджог. Однако полиция рассматривает разные варианты. Их передает пресс-служба МВД.

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В сообщении указывается, что уголовное дело было открыто по факту нарушения пожарной безопасности в медицинском учреждении. Правоохранители квалифицировали происшествие как “чрезвычайную ситуацию местного уровня“.

Следствие рассматривает несколько причин, одной из которых является поджог.

“…среди которых (причин) возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога“, – сообщает пресс-служба МВД.

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Как бы то ни было, точная причина возникновения огня в запорожской COVID-больнице станет известна по итогам проверки ГСЧС и Нацполиции.

Ранее сообщалось, что местные власти выделят семьям умерших в пожаре по 50 тыс грн, а также будут поддерживать попавших в больницы граждан.