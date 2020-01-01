С акций и имущества Проминвестбанка сняли арест

Теперь арест снят с акций банка, его движимого и недвижимого имущества, имущественных прав и счетов в других банках.

Верховный суд снял арест с имущества и акцией Проминвестбанка. Об этом со ссылкой на решение суда от 27 января 2021 года сообщает Finbalance в четверг, 4 февраля.

Суд удовлетворил кассационную жалобу банка и отменил решение судов предыдущих инстанций о наложении ареста на акции банка, его движимое и недвижимое имущество, имущественные права, счета в других банках. Кроме того, банку запрещалось осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица.

Как напоминает издание, решениями Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 по требованию ООО Крым Дивелопмент, связанного с Игорем Коломойским и его партнерами, был наложен арест на акции банка.

ООО Крым Дивелопмент является одной из компаний "приватовцев", которые на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Ранее Киевский апелляционный суд отказал российскому Внешэкономбанку в признании решения Стокгольмского арбитража об остановке принудительной продажи 99,77% акций Проминвестбанка.

При этом Стокгольмский арбитраж обязал Украину возместить ВЭБу расходы на разбирательство по инвестиционному спору. Как отмечает издание, после отказа Украины добровольно исполнить решение его привел в исполнение Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов.

Отметим, в ноябре Национальный банк разрешил владельцу ТАСкомбанка Сергею Тигипко купить 100% ООО Финансовая компания Фортифай, которой принадлежат 99,77% акций Проминвестбанка.

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