Медведчук: ОПЗЖ обратится в Европейский суд по правам человека

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал решение Совета национальной безопасности Украины, которым было остановлено вещание телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По словам Медведчука, партия готовит обращение в Европейский суд по правам человека и другие международные правозащитные организации. Также готовится иск в Верховный суд Украины.

“Более того, сейчас готовится обращение в Верховный Суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного Суда рассматривать любые указы Президента. Будет рассмотрен и этот. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц!“, – подчеркнул он.