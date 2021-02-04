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Медведчук: ОПЗЖ обратится в Европейский суд по правам человека

Комментариев: 10
Медведчук: ОПЗЖ обратится в Европейский суд по правам человека

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал решение Совета национальной безопасности Украины, которым было остановлено вещание телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По словам Медведчука, партия готовит обращение в Европейский суд по правам человека и другие международные правозащитные организации. Также готовится иск в Верховный суд Украины.

“Более того, сейчас готовится обращение в Верховный Суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного Суда рассматривать любые указы Президента. Будет рассмотрен и этот. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц!“, – подчеркнул он.

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Комментариев (10)
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Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 19:20
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А у меня вопрос. Давече Буба круто наехал на каналы кремлевских педерастов Кизяка и Мертвечука, но не тронул канал такого же кремлевского педераста Мураева. Кто знает, почему?
ЗаелоПластинку    04.02.2021, 19:27
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Говорят, есть доказательства финансирования их с фашистской россии. А это дает законный повод и надежные отмазки перед цивилизованным миром.
SAId    04.02.2021, 19:15
Оценка:  -1
SAId
Х У Й Л О
Shaab    04.02.2021, 19:13
Оценка:  0
Shaab
І адвокатів взяти таких, як сам був, коли Стуса "захищав".
ЗаелоПластинку    04.02.2021, 19:00
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Судя по тому, как он защищал Кунцевича, когда был его адвоКАТом, шансов у этих каналов немного. Для тех, кто еще не в курсе, наведу его цитату с того цырка:
ЗаелоПластинку    04.02.2021, 19:00
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Я полностью согласен с товарищем прокурором, в отношении меры наказания. Но товарищ прокурор, по непонятным мне причинам забыл о том, что у подсудимого не отбыто один год и девять месяцев из предыдущего срока наказания. Считаю что необходимо этот срок присовокупить к новому наказанию.
nytxcdeer    04.02.2021, 18:59
Оценка:  -22
nytxcdeer
Абсолютно правильное решение!На произвол,беспредел и узурпацию власти,необходимо адекватно отвечать всеми способами.
ЗаелоПластинку    04.02.2021, 19:01
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Антибес, почему ты за сына полицая так впрягаешься? Неужели правда то, что ты неофашист?
Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 18:52
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не получится. Там принимают иски только от людей. Кремлевская рогатая скотина не может быть истцом
Graddfeydd    04.02.2021, 19:09
Оценка:  0
Graddfeydd
Им в общество защиты животных нужно обратиться.
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