Названы версии пожара в больнице Запорожья

В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

Полиция рассматривает несколько версий пожара в больнице Запорожья, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 4 февраля.

Пожар в больнице квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня. Открыто уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности.

"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Напомним, на момент пожара в зоне опасности находились 12 человек: четверо погибли, в том числе медик и три пациентки на аппаратах ИВЛ, двое пострадали, восьмерых спасли.

Уже задержан ответственный за противопожарную безопасность.

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