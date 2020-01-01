Послы стран G7 поддержали закрытие ТВ-каналов

Политики также ознакомились с планом Владимира Зеленского о судебной реформе.

Послы стран G7 (“Большой семерки“) поддержали закрытие трех украинских ТВ-каналов. Информация об этом появилась на страннице организации в Twitter.

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Послы стран G7 впервые в 2021 году провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсудили ряд вопросов. Между сторонами состоялся продуктивный диалог.

“Послы согласились, что существует необходимость бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма медиа“, – говорится в сообщении.

Также на встрече представители G7 ознакомились с “амбициозными планами“ на судебную реформу, которую представил Зеленский.

Фото со встречи Офис президента

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Послы подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, которая бы коснулась Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Стоит отметить, что в это же время в G7 высказали обеспокоенность о законах №4229 и №3711. Они якобы не обеспечат отбор качественных и честных судей.

Ранее сообщалось, что по словам Леонида Кравчука, Россия нарушает международное право. По этой причине нужно ввести санкции.