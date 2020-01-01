В Хмельницкой области вспышка ротавируса

В школы сегодня не пришли две сотни учеников, 15 человек госпитализированы, остальные лечатся дома.

В поселке Ярмолинцы Хмельницкой области произошла вспышка ротавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 февраля, говорится в сюжете Первого Подольского.

"Около 200 учеников сегодня не явились на занятиях в Ярмолинцах. Местные жители говорят, что вина тому - ротавирусная инфекция. 15 пациентов уже госпитализировали с этим диагнозом в местную больницу, а остальные лечатся дома", - говорится в сообщении.

К семейным врачам обращаются, как взрослые, так и дети.

Ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. Она возникает преимущественно в холодное время года. Передача происходит контактно-бытовым путем (при контакте с поверхностями или предметами, которые могли быть загрязнены фекалиями - игрушки, мебель, одежда, пол) или при употреблении в пищу инфицированных ротавирусом продуктов питания.

Напомним, несколькими днями ранее вспышку кишечной инфекции зафиксировали в школе в Кропивницком.

Также сообщалось, что в детсаду под Одессой массовое отравление. В Черноморске зарегистрировали 11 больных детей. Два ребенка были госпитализированы в больницу.

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