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Загадка мумии и письмо-предсказание: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 4 февраля 2021 года.
Летиция Андраде стала звездой Instagram
Летиция Андраде стала звездой Instagram
instagram.com/leticiadandrade
Cмотрите фотогалерею Загадка мумии и письмо-предсказание: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 4 февраля.

Популярная модель показала пикантный снимок, засветив зону бикини. Постоялица отеля устроила в номере пожар после ссоры с администратором.

В Мариуполе нашли огромный тайник боеприпасов. Житель Винницы угрожал взорвать гранаты в квартире с семьей.

Ученым удалось разгадать загадку древней египетской мумии. Британец нашел старое письмо с точными предсказаниями будущего.

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Теги: угроза, эротика, мумия, пожар, письмо, фото дня
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Источник: korrespondent.net

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