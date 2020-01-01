Загадка мумии и письмо-предсказание: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 4 февраля 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 4 февраля.
Популярная модель показала пикантный снимок, засветив зону бикини. Постоялица отеля устроила в номере пожар после ссоры с администратором.
В Мариуполе нашли огромный тайник боеприпасов. Житель Винницы угрожал взорвать гранаты в квартире с семьей.
Ученым удалось разгадать загадку древней египетской мумии. Британец нашел старое письмо с точными предсказаниями будущего.
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