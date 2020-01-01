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Миссия МВФ продлила работу в Украине

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Эксперты фонда продолжают переговоры с украинскими властями с декабря с перерывом на зимние праздники.
В МВФ пока не назівают сроков нового транша Украине
В МВФ пока не назівают сроков нового транша Украине
John Harrington

Миссия МВФ, начавшая пересмотр кредитной программы stand-by еще в декабре, продлила работу в Украине. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, пишет Укринформ.

На вопрос о сроках выделения следующего транша он ответил, что эксперты должны определить политику экономического развития в Украине.

"Виртуальная миссия на уровне персонала, которая начала работу в конце прошлого года, прервалась на короткое время во время праздничного периода и затем возобновила. И продолжает работать сейчас", - напомнил Райс.

Он подчеркнул, что сейчас "обсуждаются вопросы в широком контексте" по программе для Украины. Кроме того, по его словам, миссия также изучает политику по экономическому развитию и реформам.

"Это то, что мы должны обсудить, чтобы подвести фундамент для завершения осмотра", - отметил Райс. 

Двумя днями ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что в этом году ожидается поступления трех траншей МВФ на сумму 2,2 миллиарда долларов.

 

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Теги: Украина, МВФ, визит миссии МВФ в Украину, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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