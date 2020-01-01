По закону о "ворах в законе" вынесли первый приговор

Мужчину осудили к трем годам за то, что он обратился к "криминальному авторитету" за помощью для получения несуществующего долга.

В Сумской области впервые вынесли приговор по новому закону о "ворах в законе". Мужчину осудили к трем годам условно за то, что тот обратился к криминальному "авторитету", чтобы тот помог взыскать долг с другого человека. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что соответствующий приговор 2 февраля вынес Ковпаковский районный суд города Сумы относительно 65-летнего сумчанина, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об обращении за применением преступного влияния (ч. 1 ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины).

Суд установил, что в июле прошлого года мужчина обратился к местному криминальному "авторитету", точно зная, что тот имеет значительное влияние в криминальной среде, координирует противоправную деятельность в регионе, распределяет полученные преступным путем средства. "Авторитет" от его имени требовал у жительницы Сум возвращения несуществующего долга, угрожая физической расправой.

Суд назначил сумчанину наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества. Несмотря на то, что осужденный полностью признал вину, ранее не был судим и достиг пенсионного возраста, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, 4 июня 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о "ворах в законе". Согласно закону, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в ней - лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

К слову, по данным полиции, в Украине осели 10% "воров в законе" со всего мира.

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