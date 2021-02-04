У Зеленского ответили на импичмент от ОПЗЖ

Соратники Медведчука анонсировали объявление импичмента Зеленскому.

Заявленная “Оппозиционной платформой – За жизнь“ инициатива об импичменте президента Владимира Зеленского является попыткой внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине. Такое мнение высказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Фейсбук.

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Мендель отметила, что решение закрыть медиаплатформы было коллегиальным и получило широкую поддержку украинского общества.

“Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом Президента, является абсолютно законным – отвечает действующей Конституции Украины и действующему закону Украины “О санкциях“, - подчеркнула она.

По мнению пресс-секретаря, попытка спасти активы одного из соруководителей партии была предсказуемой. В руководстве страны “не ожидали, что ОПЗЖ начнет заниматься национальными интересами Украины“.

Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителей этой политической структуры, - заявила Мендель.

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Она также отметила, что курс на импичмент является “чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы“.

Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии, - полагает пресс-секретарь Зеленского.

В заключение Мендель отметила, что работающий закон об импичменте президента, которым теперь грозят в ОПЗЖ, был принят именно по инициативе Зеленского.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский утвердил санкции против трех украинских телеканалов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Закрытие каналов власти назвали противодействием российской пропаганде.