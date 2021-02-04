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У Зеленского ответили на импичмент от ОПЗЖ

Комментариев: 11
Соратники Медведчука анонсировали объявление импичмента Зеленскому.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
Мендель / Фейсбук

Заявленная “Оппозиционной платформой – За жизнь“ инициатива об импичменте президента Владимира Зеленского является попыткой внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине. Такое мнение высказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Фейсбук.

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Мендель отметила, что решение закрыть медиаплатформы было коллегиальным и получило широкую поддержку украинского общества.

“Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом Президента, является абсолютно законным – отвечает действующей Конституции Украины и действующему закону Украины “О санкциях“, - подчеркнула она.

По мнению пресс-секретаря, попытка спасти активы одного из соруководителей партии была предсказуемой. В руководстве страны “не ожидали, что ОПЗЖ начнет заниматься национальными интересами Украины“.

Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителей этой политической структуры, - заявила Мендель.

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Она также отметила, что курс на импичмент является “чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы“.

Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии, - полагает пресс-секретарь Зеленского.

В заключение Мендель отметила, что работающий закон об импичменте президента, которым теперь грозят в ОПЗЖ, был принят именно по инициативе Зеленского.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский утвердил санкции против трех украинских телеканалов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Закрытие каналов власти назвали противодействием российской пропаганде.

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Теги: Зеленский, президент, ОПЗЖ, Мендель, импичмент
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Комментариев (11)
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nytxcdeer    04.02.2021, 20:26
Оценка:  -24
nytxcdeer
Strana.ua:"Указ Зеленского о закрытии трёх оппозиционных телеканалов обжалован в Верховном суде".
trewqas    04.02.2021, 20:22
Оценка:  -23
trewqas
Как такое yёбище можно взять на должность секретаря.
Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 20:54
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ты не прав, Бес. Может, она и тупая, но тельце весьма сексуальное. Я бы вдул. Но тебя ведь интересует однополая любовь?
Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 20:16
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А почему нет? Дайте им собрать голоса. Мне интересно, сколько их будет
trewqas    04.02.2021, 20:21
Оценка:  -22
trewqas
На улице дождь, так ты двор не метёшь? Другая рабочая сила ещё неподтянулась , видно сартиры поляки, чехи сегодня обосрали, так у WTF и команды работы много.
Брюква_и_Клюква    04.02.2021, 20:52
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
У меня двор метут два мокшанских раба, которых я по дешевке купил у Белецкого. Скажу откровенно - плохо метут. придется отпиzдить
trewqas    04.02.2021, 20:16
Оценка:  -24
trewqas
Если бы я хотел кого-то подставить или банкротство , я бы посоветовал взять на работу человека с такой рожей как у этой на фото. Тут по виду видно что это тупой человек. Что по Вове дебилу, то после смены его , надо признать этого yёбка невменяемым, и отменить все законы которые он принял.
БЕЗУМЕЦ+    04.02.2021, 19:58
Оценка:  +5
БЕЗУМЕЦ+
После закрытия каналов, закрыть партию, как партию агрессора. Пусть регистрируются в России - создадут конкуренцию "Нашей России" в гостях у навального
nytxcdeer    04.02.2021, 19:56
Оценка:  -24
nytxcdeer
Зеленский-худший президент из всех что были.Ему не только нужно объявлять импичмент,но и привлечь его и его подельников к уголовной ответственности за казнокрадство,сдачу национальных интересов и государственную измену.Но сначала необходимо сменить власть,разумеется,законным способом.
sebax    04.02.2021, 20:07
Оценка:  +1
sebax
кококо
trewqas    04.02.2021, 20:18
Оценка:  -22
trewqas
Он вообще мудак. Ему надо справку выдать подтверждающую диагноз шизофрению . Люди думали что он клоуна играет , а он дураком оказался.
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